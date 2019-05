Forum-fractie wil niet meepraten over Statenagenda vanwege 'kartelpolitiek'

De Zeeuwse Statenfractie van Forum voor Democratie in de Statenzaal (foto: Omroep Zeeland)

De grootste partij bij de verkiezingen was het CDA. De fractievoorzitter van de partij en formateur Jo-Annes de Bat heeft alle partijen uitgenodigd om morgen mee te praten over een Statenagenda. De Bat wil naar eigen zeggen graag standpunten van niet-coalitiepartijen opnemen in een nieuw bestuursakkoord, om zo een brede basis te krijgen voor het toekomstige beleid.

'Brainstormen'

"De bijeenkomst is bedoeld om te brainstormen over het beleid van de komende vier jaar, om te verkennen of er een Statenakkoord gevormd kan worden, dat gesteund wordt door alle partijen in Provinciale Staten", aldus De Bat. "Nu Forum voor Democratie afwezig is bij die bijeenkomst wordt dat wellicht lastig, maar we willen sowieso een zo breed mogelijke steun verwerven voor het nog te vormen beleid."

Bij de provinciale verkiezingen was Forum ook in Zeeland de grote winnaar. Van niets ging de partij in Zeeland in één klap naar vijf zetels. Daarmee staat Forum samen met de SGP op een gedeelde tweede plaats, alleen het CDA was groter in Zeeland. In sommige plaatsen was Forum bij de verkiezingen zelfs de grootste partij.

Coalitie mét Forum

Daarom werd Forum in eerste instantie meegenomen in de formatiebesprekingen. Informateur René Verhulst adviseerde de zittende coalitie van CDA, VVD, SGP en PvdA om te onderzoeken of een coalitie mét Forum voor Democratie mogelijk was.

Die andere partijen wilden echter meer duidelijkheid over de Zeeuwse standpunten van de nieuwkomer. De Zeeuwse fractie van Forum van Democratie had, net als alle andere Forum-fracties in Nederland, het landelijke verkiezingsprogramma overgenomen, zonder specifiek provinciale standpunten.

Eerste pre-formatie

Daarom werd gekozen om niet rechtstreeks van informatie tot formatie over te gaan, zoals gebruikelijk is. In plaats daarvan volgde een zogenoemde pre-formatie, een extra tussenstap in de coalitievorming. Het was de eerste keer dat in ons land zo'n pre-formatie gehouden werd, het middel werd eerder weleens ingezet in België, maar voor Zeeland én Nederland was dit de primeur.

Pre-formateur Ad Schenk ging met alle beoogde coalitiepartners om tafel om te onderzoeken of er voldoende raakvlakken waren op Zeeuwse kwesties om samen een coalitie te kunnen vormen. Zijn conclusie was dat die er onvoldoende waren. Zijn advies was daarom om in de coalitievorming verder te gaan zonder de vijfkoppige Forum-fractie.

Woedende brief

In eerste instantie reageerde Forum-voorman Fred Walravens begripvol, maar een week later volgde een woedende brief waarin de uitsluiting van Forum werd omschreven als 'een slag in het gezicht van de 20.168 kiezers die in Zeeland op FVD hebben gestemd'.

Nu blijkt dat de fractie morgen ook niet aanschuift bij de bespreking over de Statenagenda uit frustratie over het verloop van de formatie. "Wij zien niets in een Statenakkoord omdat dit ons beknot in de mogelijkheden om oppositie te voeren", zegt de nummer twee op de lijst van Forum Robert Koevoets in een reactie.

