Tweede dode door legionella, aantal besmettingen loopt verder op

Koeltorens in het havengebied bij Gent zijn mogelijk de bron van legionellabesmettingen (foto: Google Maps)

Legionella is een bacterie die de veteranenziekte kan veroorzaken, die zich verspreidt via waterdamp. Bij negentien bedrijven in de haven van Gent zijn koeltorens, die waterdamp uitstoten, inmiddels gecontroleerd, maar of de legionella daar vandaan is pas maandag duidelijk. In het havengebied werken veel Zeeuwen.

Veteranenziekte

Bij besmetting met legionella kun je veteranenziekte krijgen, een ernstige vorm van longontsteking. Er bestaat ook een lichtere vorm van infectie, dat wordt de legionellagriep genoemd.

Een besmetting met de legionella-bacterie kan dodelijk zijn (foto: ANP)

Besmet kun je raken door het inademen van waternevel die de legionellabacterie bevat. Het kan na de eerste blootstelling tot drie weken duren voor je de eerste symptomen vertoont. Daarom verwachten de Vlaamse instanties dat het aantal legionellapatiënten eerst nog verder zal toenemen voordat het aantal weer afneemt.

Dodelijk

De meeste mensen worden niet echt ziek, soms zijn er alleen milde griepklachten. Bij uitzondering kan een besmetting met de bacterie dodelijk zijn, vooral bij ouderen en mensen met een verzwakte weerstand.

Omdat ook Zeeuwen die in het havengebied van Gent werken besmet kunnen raken heeft de GGD Zeeland de antwoorden op veelgestelde vragen over de legionella-uitbraak op de eigen website geplaatst.

Zeeuwse huisartsen extra alert

De ziekte is volgens de GGD Zeeland goed te behandelen met de juiste antibiotica. Het is belangrijk dat een arts de ziekte zo snel mogelijk vaststelt en de behandeling opstart. "Krijg je koorts, ben je kortademig en moet je hoesten, ga dan langs bij je huisarts", is het GGD-advies. De huisartsen in de regio zijn volgens de GGD Zeeland op de hoogte gesteld en zijn extra alert voor de symptomen van legionella.

