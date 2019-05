Mensenhandel, dat hebben we toch niet in Zeeland? Nou, wel dus...

"Mensen denken vaak dat mensenhandel mensensmokkel is en zich alleen in de Zeeuwse havens afspeelt, maar het is veel meer", legt Janety Menheere uit. Menheere is aandachtsfunctionaris mensenhandel bij de gemeente Goes. "Mensenhandel is uitbuiting van een persoon door middel van dwang of misleiding", legt ze uit.

Uitbuiting

"Er zijn verschillende soorten mensenhandel namelijk seksuele uitbuiting, uitbuiting in arbeid en diensten, criminele uitbuiting of bedelarij en orgaanverwijdering. Denk aan het meisje uit je straat dat door haar 'vriendje' gedwongen wordt om seks te hebben met andere mannen of de werknemer of arbeidsmigrant die jouw groenten plukt maar daar geen of te weinig geld voor krijgt", aldus Menheere.

Om de mensenhandel in Zeeland aan te pakken, kwamen er verschillende organisaties donderdagmiddag bijeen in Vlissingen. Speciale gast was Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

'Overal aanwezig'

"Ik durf te zeggen dat mensenhandel overal aanwezig is", zo begint Bolhaar zijn uitleg. Hij vraagt alle Zeeuwen op te letten en hun ogen en oren open te houden. Volgens hem zijn er veel situaties waarbij je kunt afvragen of iets wel 'helemaal pluis' is.

Nationaal rapporteur Herman Bolhaar (foto: Omroep Zeeland)

Mariska Dekker van Het Veiligheidshuis in Vlissingen is blij met de samenwerking. "Het is belangrijk dat we ons ervan bewust zijn dat het er is en dat mensen er stil bij staan. Iets wat wij hebben geleerd hebben in dit project is dat we slachtoffers het beste kunnen helpen door te praten. Durf het gewoon bespreekbaar te maken."