Vragen over 'oneerlijke concurrentie' van Belgische ziekenhuizen met ZorgSaam

Het probleem zit hem volgens In 't Veld vooral bij de verzekeraars. Zij vergoeden de kosten wel als een Nederlandse patiënt een behandeling afneemt bij onze zuiderburen, maar andersom is dat niet het geval. Er gaan dus wel patiënten uit Zeeuws-Vlaanderen naar Belgische ziekenhuizen, maar bij de Zeeuwse ziekenhuizen komen er geen Belgische patiënten, omdat zij geen vergoeding krijgen van hun verzekering.

Grote schade

"Nederlandse ziekenhuizen, zoals ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, ondervinden hier naar eigen zeggen grote schade van.", schrijft In 't Veld in een brief aan de twee verantwoordelijke Commissieleden.

"Grensoverschrijdende zorg kan van hele grote toegevoegde waarde zijn voor inwoners van grensregio's", vervolgt ze. "Bepaalde behandelingen over de grens zijn soms van hogere kwaliteit, met korte wachttijden en afstand van huis. Er kan veel tijd en geld bespaard worden als mensen gemakkelijk de grens over kunnen om zorg af te nemen. Maar daar is echter wel een gelijk speelveld voor nodig, zodat beide kanten aan de grens kunnen profiteren."

'Strijdig met Europese regelgeving'

Dat dit in de Zeeuws-Vlaamse grensregio niet het geval is, merkte ze naar eigen zeggen onlangs bij een werkbezoek. "Ik heb de Europese Commissie gevraagd of deze praktijk strijdig is met Europese regelgeving en welke acties zij zal ondernemen om ervoor te zorgen dat er een gelijk speelveld komt in het Nederlands-Belgische grensgebied."

Onlangs reageerde ZorgSaam al verontwaardigd op de folders die in Zeeuws-Vlaanderen verspreid worden door het ziekenhuis van Knokke. Het nieuwe ziekenhuis in Knokke opende vorig jaar maart haar deuren en het probeert zoveel mogelijk Zeeuwse patiënten te trekken, maar ZorgSaam vindt het niet netjes dat daarvoor reclame gemaakt wordt in Zeeuws-Vlaanderen.

