Zeeland wordt wakker: legionelladoden, vluchtende Belg en waterschap

Een besmetting met de legionella-bacterie kan dodelijk zijn (foto: ANP)

Legionelladoden

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid denkt dat het aantal legionella-gevallen in Evergem, net over de grens in België, nog verder op zal lopen. Het duurt tot drie weken na een besmetting voor mensen ziek worden. Achttien gevallen zijn bekend, twee patiënten zijn aan de ziekte overleden.

Omdat ook Zeeuwen die in het havengebied van Gent werken besmet kunnen raken heeft de GGD Zeeland de huisartsen in de regio op de hoogte gesteld. Zij zijn extra alert op de symptomen van legionella.

Automobilist vlucht weg na eenzijdig ongeluk bij Graauw (foto: HV Zeeland)

Vluchtende Belg

De bestuurder van een Belgische personenauto is vanavond gevlucht na een eenzijdig ongeluk in het Zeeuws-Vlaamse buurtschap Zandberg, vlakbij Graauw. De politie wist de automobilist een tijdje later te achterhalen en heeft hem aangehouden. Onderzocht wordt nog waarom de man er precies vandoor ging.

Waterpeil Waterschap Scheldestromen (foto: Waterschap Scheldestromen)

Waterschap

De Partij voor Zeeland, het CDA en de SGP gaan samen met de vaste zetels Bedrijven en Ongebouwd het Dagelijks Bestuur van het waterschap vormen. Dat heeft preformateur Ad Schenk gisteravond bekend gemaakt. Schenk denkt dat er door deze keuze goed te besturen valt

Zonsondergang aan de Oosterschelde (foto: Marc van Haag uit Waarde)

Het weer

Het is vandaag overwegend bewolkt. Pas later vandaag weet de zon nog even door te breken. Vooral vanmorgen valt er op enkele plaatsen wat regen. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 14 of 15 graden en er waait een matige oostelijke wind.

Aankomend weekend hardnekkige wolkenvelden, maar ook af en toe ruimte voor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden en beide weekenddagen is de kans op een bui erg klein.