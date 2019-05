Schadepost uitstel marinierskazerne: 140 miljoen euro

De marinierskazerne staat nu nog in Doorn. (foto: ANP)

In een brief doen de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen 'een dringend beroep' op staatssecretaris Visser van Defensie om 'alles op alles' te zetten om nog meer uitstel te voorkomen.

De gunning van de bouwvoorbereidende werkzaamheden is nu uitgesteld tot 1 juli. Voor provincie en gemeente is het niet duidelijk wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk gegund worden en of die datum gehaald wordt. Ze vragen de staatssecretaris dan ook om een nieuw bestuurlijk overleg in de tweede helft van mei.

Rijk betaald kosten vertraging?

Volgens provincie en gemeente loopt Zeeland ieder jaar dat de bouw vertraagd wordt 28 miljoen euro mis aan inkomsten. Denk aan geld dat de mariniers in Zeeland zouden hebben besteed als ze hier met hun gezinnen zouden werken, wonen recreëren en naar school gaan.

Daarnaast zal de vertraging ook tot kostenstijgingen leiden. Provincie en gemeente gaan ervan uit dat het Rijk die kosten betaald. "Zeeland is klaar voor de komst van de mariniers", zo schrijven ze in de brief.

Ze wijzen de staatssecretaris op wat Zeeland al gedaan heeft ter voorbereiding: "De gronden zijn verworven, woningen gesloopt, een bedrijf en een camping verplaatst." Provincie en gemeente begrijpen dat een (gezins)verhuizing voor de betrokkenen ingrijpend is, maar schrijven dat ze de mariniers daarbij willen helpen, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een woning of werk voor partners van mariniers.

Ondertussen in Doorn

Ook in Doorn zijn ze het wachten zat. Gisteravond besprak de gemeenteraad van de Utrechtse Heuvelrug een brief van het college over de huidige marinierskazerne in Doorn. De wethouder wil de staatssecretaris duidelijk maken dat het terrein nodig is voor woningbouw.

