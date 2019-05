Ouderen de dupe van scharensliep

Drie ouderen werden de afgelopen weken slachtoffer. (foto: Sabine van Erp)

De slachtoffers wonen in Axel, Goes en Middelburg. De man in Axel had met de de messenslijper afgesproken dat die twee messen voor 7,50 euro zou slijpen. Nadat de klus geklaard was, bleek het ineens om 7,50 euro per mes te gaan. Uiteindelijk gaf de dader geen wisselgeld en ging hij er met een briefje van 50 euro vandoor.

Een duidelijk signalement van de dader heeft de politie niet. Het zou gaan om een forse man met een kaal hoofd. Hij zou in een donkerkleurige auto kunnen rijden.

In Goes zou de scharensliep voor 9,95 euro enkele messen en een schaar slijpen. Bij aflevering was dat bedrag ineens 92,50 euro geworden. De man imponeerde het oudere echtpaar waarna ze het bedrag betaalden. De vrouw in Middelburg betaalde zelfs 200 euro voor het slijpen van enkele messen. In alle gevallen bleek dat de messen en scharen slecht of niet geslepen waren.

'Keiharde waarschuwing voor ouderen'

Alhoewel de politie specifiek oudere mensen waarschuwt, probeert ze ouderen ook gerust te stellen. "Als senior hebt u wellicht het gevoel, dat u meer kans maakt om slachtoffer te worden van criminaliteit. Deze gevoelens kloppen echter niet met de werkelijkheid. Politiecijfers geven aan dat senioren juist minder vaak slachtoffer zijn van een misdrijf dan andere leeftijdsgroepen."