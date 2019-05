Middelburger maakt zich zorgen om oorlog in Jemen: 'Mensen die weg zijn krijg je nooit meer terug'

De oorlog is nooit ver weg. Broers en zussen en hun gezinnen wonen nog in hun huizen in Jemen en proberen zo goed en kwaad als het gaat het hoofd boven water te houden. Gevaar is er altijd. Twee neven van 23 en 24 jaar zijn omgekomen bij een bominslag tijdens een feest. Issam Al Kholani: "Als ik bel en de familie neemt niet op, dan maak ik mij nog meer zorgen."

'Mensen blijven weg'

Ook over de toekomst maakt hij zich zorgen: "Daarna heb je zo veel jaren nodig om alles weer op te bouwen. Maar de mensen die weg zijn kun je nooit meer terugkrijgen. Die blijven weg..."

Issam Al Kholani, voorzitter Jemenitische gemeenschap, Jemen (foto: Omroep Zeeland)

Als voorzitter van de kleine Jeminitische gemeenschap in Nederland probeert hij te helpen waar hij maar kan. Al Kholani vertelt over de oorlog op bijeenkomsten en zamelt geld in voor vluchtelingen. Via vrienden in de hoofdstad Sanaa komt de hulp terecht bij de allerarmsten. Gezinnen die door de bombardementen alles kwijt zijn en in krotten een heenkomen hebben gezocht, krijgen meel, olie, brandhout en medicijnen.

Te gevaarlijk

Er zijn vrijwel geen hulporganisaties actief in Jemen. Ngo's als Artsen zonder Grenzen vinden het er te gevaarlijk. De oorlog in Jemen wordt een 'vergeten oorlog' genoemd. Ook voor journalisten en persfotografen is het te gevaarlijk om de oorlog in Jemen te verslaan.

Grootste humanitaire crisis

Volgens de Verenigde Naties speelt zich in Jemen de grootste humanitaire crisis ter wereld af. Driekwart van de bevolking heeft humaniataire hulp nodig. 2,3 miljoen Jemenieten zijn op de vlucht in eigen land. Veel mensen zijn ondervoed en lijden aan ziektes als cholera. Sinds 2015 zijn in Jemen minstens 85.000 kinderen verhongerd. De VN schat het aantal mensen in het land dat met voedseltekort wordt bedreigd op 14 miljoen.

Het conflict in Jemen begon in 2014 als een protest tegen de machthebbers, tegen slecht bestuur en corruptie. Het groeide uit tot een burgeroorlog tussen het Noorden en het Zuiden. Door bemoeienis van Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten is Jemen inmiddels het strijdtoneel van een geopolitieke strijd. De burgeroorlog in Jemen gaat nu zijn vijfde jaar in.