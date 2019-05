Politie achtervolgt Belg, dwars door polder, met brandweerauto en trekker

Een van de agenten zette de achtervolging in op een trekker. (foto: Politie Zeeland)

Iets daarvoor, rond 18.15 uur, ontdekten de politieagenten dat de auto in de sloot langs de Willem Hendrikstraat bij Graauw inderdaad leeg was. De melder had hen al gewaarschuwd dat de bestuurder mogelijk dronken zou zijn en gewond over de naastgelegen akker rende.

Achtervolging op trekker

De melding klopte: agenten zagen in de verte een man wegrennen. Eén van de agenten zag een boer op een trekker rijden en bedacht dat dat misschien de makkelijkste manier was om bij de verdachte te komen. Samen met de boer zette hij, op de trekker, de achtervolging in. Toen hun weg geblokkeerd werd door een sloot, haastte de agente zich terug naar de surveillanceauto om daarmee de achtervolging in te zetten.

Hulp van brandweer

Ook de brandweer was opgeroepen, omdat er een auto in de sloot lag. De andere agent klom als passagier op de brandweerauto en is samen met de brandweerlieden richting de verdachte gereden. Die achtervolging had wel succes: met behulp van brandweerlieden en een busje pepperspray kon de Belg worden aangehouden. Ambulancemedewerkers, die achter de brandweer waren aangereden, konden de man meteen behandelen.

De auto belandde door nog onbekende oorzaak in de sloot naast de weg (foto: HV Zeeland)

De 55-jarige Belg wordt verdacht van het rijden onder invloed. Door de vluchtpoging van de Belg is er land van de boer vertrapt. Hij gaat die schade verhalen op de verdachte.

