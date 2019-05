Zeeuwse trainers grijpen naast Rinus Michels Awards

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Orange Pictures)

Veenstra is momenteel succesvol bij GOES. Hij promoveerde vorig seizoen met de club van de Hoofdklasse naar de Derde Divisie en won de districtsbeker. Dit seizoen is GOES nog in de race om de nacompetitie te bereiken. Als GOES zondag de derde periodetitel wint, mag de Bevelandse club gaan spelen voor promotie naar de Tweede Divisie.

Rogier Veenstra (31) speelde zelf als prof bij NAC Breda, Haarlem en Excelsior. Door een hernia kwam er een vroegtijdig einde aan zijn spelersloopbaan. Hij begon zijn trainerscarrière bij Zeelandia Middelburg (2e klasse) in oktober 2016, maar ging na een half seizoen al hogerop door bij GOES aan de slag te gaan. Volgend seizoen is Veenstra actief bij ASWH in Hendrik-Ido-Ambacht. Ook is hij dan technisch coördinator bij de JVOZ (Jeugd Voetbal Opleiding) in Vlissingen.

De uit Zierikzee afkomstige trainer Adrie Koster was één van de genomineerden in de categorie 'Trainer/Coach van het Jaar Eredivisie'. De oefenmeester bereikte met Willem II de finale van de KNVB Beker, maar viel op het trainerscongres buiten de prijzen. Zoals verwacht won Erik ten Hag van Ajax.

In categorie 'Beste Jeugdopleiding in het Betaald Voetbal' was Sparta Rotterdam genomineerd. Daar is de uit Zierikzee afkomstige Dolf Roks Hoofd Jeugdopleiding. In deze categorie ging de hoofdprijs uiteindelijk naar de jeugdopleiding van Ajax.