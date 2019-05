De Guardians proberen de mensen achter zich te krijgen

EP cover van Dapper (foto: De Guardians)

Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat jullie nog eens iets samen zouden doen. Hoe is dat zo gekomen?

"We kennen elkaar al vrij lang van de basisschool. Daarna zijn we ieder ons eigen weg gegaan, hij in Echosonic, ik in De Hobbyisten. Dan kom je elkaar nog wel eens tegen op een festivalletje. En jaren later dachten we: eigenlijk best wel tof om samen wat dingen in elkaar te flansen. Jasper stuurde een beat op, met de vraag of ik daar iets op wilde doen. Het ging zo snel, binnen de kortste keren hadden we drie, vier, vijf nummers. Dus dachten we: daar moeten we een EP'tje van maken."

Wat is de gemene deler tussen jullie?

"De liefde voor muziek, dat zorgt ervoor dat we heel veel plezier hebben in wat we doen. De combinatie is goed bevallen."

Wat is De Guardians voor muziek? Van alle twee iets, of totaal iets anders?

"Het is popmuziek met zang, in combinatie met rap en ouwe jaren tachtig synthesizers. We zijn eigenlijk wel te jong, maar Jasper luistert veel naar muziek uit die tijd en haalt daar z'n inspiratie uit."

Dapper is Nederlandstalig, de naam De Guardians is dan weer Engels. Waarom die naam?

"Jasper was die film Guardians of the Galaxy aan het kijken. Omdat we juist in de jaren tachtig sound alles doen, maar wel de nieuw soort songs qua pop, hopen we dat we die ouwe sound een beetje kunnen behouden."

De EP is nu uit. Waren jullie zenuwachtig?

"Zenuwachtig niet, omdat er niet echt druk op staat, maar we zijn wel heel nieuwsgierig wat mensen ervan vinden. We hopen dat we dit kunnen vertalen naar live-optredens. Daar zijn we mee bezig. Uitbreiding van de band is zeker mogelijk. Het lijkt me leuk om een zangeres of bassister erbij te regelen."

Wat verwachten jullie van de EP?

"Dat de naam en de nummers door de mensen gehoord worden. We beginnen echt vanaf nul. Je moet de mensen achter je zien te krijgen en dat is ook wel spannend."

Donald Joosse van de Guardians: we delen de liefde voor muziek