'Samenwerking met Vlaamse provincies is prima, maar dan zonder EU-geld'

Martin Bos, sinds twee maanden Statenlid van Forum voor Democratie (FvD) in Zeeland, wil één ding benadrukken: Het is prima dat Zeeland samenwerkt met Oost- en West-Vlaanderen in de Euregio Scheldemond om bijvoorbeeld grensoverschrijdende arbeid beter te organiseren. Maar volgens Bos moeten samenwerkingsprojecten niet worden betaald door de Europese Unie: "Het kan anders, beter, directer en buiten de EU om."

Omweg

Bos is zeker geen onbekende in Brussel. Negen jaar maakte hij deel uit van de CDA-eurodelegatie in de Europese hoofdstad. Maar van EU-subsidies en de Europese Unie in het algemeen moet hij als Statenlid van FvD niet veel meer hebben. Het vindt het verkeerd dat Den Haag Nederlands belastinggeld betaalt aan de EU, die dat vervolgens weer verdeelt over projecten die vallen onder provincies van verschillende lidstaten. Dat is een omweg volgens Bos.

het kantoor van de Euregio Scheldemond in Gent (foto: Omroep Zeeland)

"Ik denk dat het goed is dat er een secretariaat is waarin door de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Zeeland wordt samengewerkt. Maar of dat moet worden gefinancierd vanuit de Europese Unie of dat wij dat als provincies samen met onze nationale overheden zelf doen, is een andere vraag." Bos weet het antwoord al: Hij zou liever een directe financiering door de nationale overheid aan de deelnemende provincies zien. In het geval van Zeeland zou Den Haag dan betalen voor regionale samenwerking over de grens.

Manon Klein Hesseling, beleidsmedewerker van Euregio Scheldemond (foto: Omroep Zeeland)

Beleidsmedewerkers van de Euregio Scheldemond vrezen dat nationale overheden toch eerst naar hun belangrijkste economische gebied kijken. In Nederland is dat de Randstad en in Vlaanderen de zogeheten Vlaamse Ruit, het stedelijk gebied gevormd door Brussel, Gent, Antwerpen en Leuven.

Uithoek Zeeland

Manon Klein Hesseling, beleidsmedewerker van de Euregio Scheldemond, zegt: "Den Haag en Brussel vergeten vaak dat er ook nog uithoeken zijn van de landen, waar ook veel gebeurt en waar ook mensen wonen. Euregio Scheldemond is er om dat belang bij de nationale overheden en in Brussel onder de aandacht te brengen."

Haar Gentse collega Els Piqueur vult aan: "Het mooie aan onze job is dat wij betaald worden om mensen bij elkaar te brengen over de grens heen. En we voelen dat als die rol wegvalt, iedereen zich op zijn deeltje van de grens terug plooit en de grensoverschrijdende samenwerking waarschijnlijk heel hard achteruit gaat."