Het heeft 10 jaar geduurd, maar de molen in Brouwershaven draait weer

Afgelopen maandag zijn de nieuwe wieken op de molen geplaatst, dus het was een spannend moment vandaag voor eigenaar John Deeben. "We zijn er twee jaar en een paar maanden mee bezig geweest om die molen aan de praat te krijgen, dus als hij het niet zou doen, was het wel een teleurstelling geweest. Maar gelukkig deed hij het en dat was een pak van mijn hart!"

Het is fantastisch dat de molen weer draait" Wim den Boer, inwoner Brouwershaven

Ook omwonenden kwamen even kijken en reageerden enthousiast. "Het is fantastisch dat de molen weer draait", vertelt Wim den Boer. Hij is geboren en getogen in Brouwershaven dus hij kent de geschiedenis van de molen. "Ik heb hem in elkaar zien zakken toen hij niet meer onderhouden werd en nu gebeurt dat wel. De molen staat weer in het middelpunt van de belangstelling en het is fijn dat het erfgoed weer functioneert."

Proefrondje

De molen deed vandaag een proefrondje, maar 27 mei zal hij een paar uur achter elkaar draaien. Toch zal de molen niet dagelijks in beweging zijn. "We verhuren de molen het hele jaar door en voor de gasten zou het onveilig zijn als de wieken draaien", zegt Deeben. Daarom is het de bedoeling dat de molen vooral op speciale dagen als de Nationale Molendag of Open Monumentendag zal functioneren.

Lees ook: