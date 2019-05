OM in hoger beroep tegen inbrekersfamilie

Volgens de rechtbank kwam de familie naar Zeeland met als doel de inbraken te plegen (foto: Omroep Zeeland)

De straf van de vader viel hoger uit dan de eis van 3,5 jaar van het OM, omdat de rechtbank het signaal wilde afgeven dat het plegen van deze diefstallen in de Nederlandse samenleving niet wordt getolereerd. Volgens de rechter was er sprake is van mobiel banditisme, een rondtrekkende criminele groep. Het gezin werd verdacht van 157 inbraken langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust, de rechtbank veroordeelde de vader uiteindelijk voor 36 inbraken.

Een deel van de buit van de inbrekersfamilie, van sieraden tot aanstekers (foto: Politie)

De rechtbank rekende het de man zwaar aan dat hij vooral diefstallen pleegde bij mensen die aan de kust op vakantie waren. Daardoor zijn slachtoffers niet alleen financieel benadeeld, maar is ook hun vakantieplezier beïnvloed.

De vader van het gezin zei eerder dat hij de diefstallen alleen pleegde en dat zijn gezin van niets wist. Volgens het OM had de vader de diefstallen nooit allemaal alleen kunnen plegen. De rechtbank is van mening dat hij ze wel alleen pleegde. De straffen van zijn vrouw en zoon zijn veel lager uitgevallen, omdat het moeilijk is om de strafbare feiten te bewijzen.

De ouders van het gezin werden niet alleen vervolgd voor de diefstallen, maar ook voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Volgens de rechtbank kon dat niet bewezen worden, daarom vielen de straffen van de andere gezinsleden lager uit. Maar het Openbaar Ministerie is nog altijd van mening dat er hier sprake is van een criminele organisatie. Daarom gaat het OM in beroep tegen alle vier gezinsleden, ook als dat betekent dat de vader een lagere celstraf krijgt.

Lees ook: