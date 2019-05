Inwoners Terneuzen hebben mazzel; amper verhoging van gemeentelijke belastingen

Tolplein Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

De belastingen stijgen volgend jaar met 1 procent, nagenoeg gelijk aan de inflatie. Verantwoordelijk wethouder Frank van Hulle is een tevreden man. "Het is misschien een saaie boodschap, maar we staan er goed voor."

Geld in de la door bouw

Dat Terneuzen er goed voor staat en andere grote Zeeuwse gemeentes als Vlissingen en Middelburg niet, komt volgens Van Hulle door de aantrekkende economie. "Er wordt hier meer gebouwd, dus krijgen we bijvoorbeeld meer geld door het binnenhalen van leges."

Van Hulle reserveert 51 miljoen voor onderwijs in de regio. Voor nieuwbouw en/of renovatie van gebouwen van het Lodewijk College, de nieuwe fusieschool voor voortgezet onderwijs in Terneuzen. Ook basisscholen in Hoek en Westdorpe kunnen geld krijgen. Hoe de pot verdeeld wordt, kan Van Hulle nog niet zeggen. Dat ligt aan de plannen van de scholen.

Ook is er drie miljoen voor het verbouwen en renoveren van het stadskantoor in Terneuzen. Daar wordt volgend jaar mee begonnen. Het lekt en tocht en dat kan niet langer zo, zegt de wethouder.

Onderzoek naar rioolheffing

Inwoners van Terneuzen hoeven de komende jaren dus niet extra -behoudens inflatie- te gaan betalen voor gemeentelijke belastingen. Toch is er nog één belangrijk kostenplaatje dat nog niet duidelijk is. Terneuzen laat onderzoek doen naar de manier waarop nu belasting wordt geheven op het riool. Uitkomst van dat onderzoek zou kunnen zijn dat er een andere verdeling komt qua betalen. Dus dat de ene inwoner van Terneuzen minder gaat betalen en de ander juist meer. Van Hulle verwacht nog dit jaar daar duidelijkheid over te kunnen geven.

Lobby voor tolvrije tunnel

Verder gaat Terneuzen flink lobbyen bij het Rijk. Het is één van de belangrijkste speerpunten op het gebied van vervoer en verkeer de komenden jaren van Terneuzen: samen met het nog te vormen nieuw provinciebestuur optrekken en lobbyen in Den Haag om tolheffing van de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk te schrappen. Zo staat te lezen: "Een tolvrije tunnel biedt kansen voor heel Zeeland. Daarom willen wij een brede Zeeuws lobby voor dit onderwerp."

Ook zet de gemeente in op een goede spoorverbinding rondom het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Wachten is het eerst nog op een haalbaarheidsonderzoek voor die spoorverbinding. Die wordt halverwege de zomer verwacht.

Meer BOA'S

Verder gaat Terneuzen meer BOA's aantrekken. Deze buitengewone opsporingsambtenaren gaan zich bezig houden met de aanpak van onder meer woonoverlast en het in de gaten houden hoe het staat met de regels rond huisvesting van arbeidsmigranten.

Ook trekt Terneuzen geld uit om samen met chemieconcern Dow en de provincie elektrisch rijden en carpoolen te stimuleren. Voor elke nieuwe laadpaal heeft de gemeente 1.000 euro subsidie over.

Vraagtekens rondom jeugdzorg

Niet alles is geregeld in de nieuwe nota. Zo is er nog een hoop onduidelijk over de jeugdzorg. Gemeentes zijn hier sinds enkele jaren verantwoordelijk voor. Structureel is er te weinig geld voor, ook in Terneuzen. Op een jaarlijks budget van 157 miljoen euro gaat er jaarlijks 66 miljoen euro naar zorg en welzijn. Een ambtenaar schat dat 2 tot 2,5 miljoen daarvan weer gaat naar jeugdzorg. Van Hulle: "We kunnen niet blijven bijstorten puur voor de jeugdzorg."Maar wat het allemaal de komende jaren concreet betekent voor de gemeente is niet duidelijk. Bijvoorbeeld of en waar er gesneden gaat worden op uitgaven. Pas als duidelijk is hoeveel geld de gemeente krijgt van het Rijk, kan Van Hulle hier iets zinnigs over zeggen.