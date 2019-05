Vaste stamgasten fladderen weer een hele zomer door het café

Eigenaresse Gina Poppe waakt over de vogeltjes alsof het haar eigen kinderen zijn. "Je ruimt eens wat poep op en soms moet je met de plumeau achter de kast omdat er één achter is gevallen, maar dat doe ik graag." Gina houdt al die jaren een logboek bij met daarin al het nieuws over de boerenzwaluwtjes in haar café. "Kijk hier, in 2014; toen zijn er zelfs nog kleintjes geboren eind augustus."

Eigenaresse Gina Poppe (foto: Omroep Zeeland)

Je zou denken dat de muziek en de gasten de boerenzwaluwtjes weerhouden om binnen te komen, maar dat is juist niet het geval. "Afgelopen woensdag hadden we een avond met klassieke livemuziek. Toen zaten ze lekker op het schilderij mee te genieten." En ook de bezoekers genieten van de vogels, want regelmatig wordt er een fotootje gemaakt van de vliegende stamgasten.

Één van de favoriete plekken is op de schilderijen (foto: Omroep Zeeland)

De troep die de beestjes maken valt mee. Op de grond van het café is er geen poepje te ontdekken. Volgens Gina komt het vooral terecht achter de schilderijen, maar daar heeft ze een oplossing voor. "Daar hangen speciale bakjes en als ze het eens op de grond doen, dan ga ik er snel langs met de poetsdoek."

Gasten maken regelmatig foto's van de zwaluwen (foto: Omroep Zeeland)

De zwaluwtjes zijn er nog maar net dit jaar, maar iedereen kijkt al uit naar het moment waarop het kleine grut hun eerste vliegles krijgt. Want ook dat gebeurt in het café. "Dan is het goed opletten, want er valt er nog wel eens één achter een schilderij, of kast en dan moet ik helpen." Als een ware moeder waakt Gina Poppe dan over de net geboren vogeltjes.

Café het Verdronken Land (foto: Omroep Zeeland)

De gastvrijheid valt in de smaak, want na de nieuwe gebouwde overkapping vorig jaar, lijkt nu ook de buitengeval een broeiplek van vogelnestjes te worden. "Het begint hier zo zachtjes aan op een zwaluwvakantiepark te lijken," glimlacht Gina de gasten toe.