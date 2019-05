Hrieps gaat volgend jaar door, maar wordt wel een stuk duurder

Snollebollekes op Hrieps 2018 (foto: Martijn Fincke)

Het was maar de vraag of het muziekfestival volgend jaar door kon gaan, na de overval vorige week zondag. Daarbij werd een groot deel van de dagopbrengst buitgemaakt. Het ging om een bedrag van ongeveer een half miljoen euro.

De kaarten voor het festival gaan volgende week in de verkoop en kosten vijftig euro. Dat is vijftien euro duurder dan nu het geval is. "We hebben dit geld nodig om Hrieps overeind te houden na de vreselijke inbraak", schrijft de organisatie.

Eenmalig duurder

Volgens organisator Hugo Kramer was het spannend. "We hebben een drukke week gehad met leveranciers en gemeente om ellende op te lossen, maar het is gelukt."

Om te voorkomen dat organisatie en leveranciers te veel schade lijden, wordt een toegangskaartje eenmalig duurder. "We hebben gemerkt dat we een trouwe schare fans hebben en daarom doen we een beroep op hen." De voorverkoop start volgende week zaterdag.

Lees ook: