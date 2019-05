GOES is er bijna; nog één punt nodig voor de nacompetitie

GOES-verdediger Jelle Klap in duel met een speler van EVV (foto: René van der Vliet)

GOES kan de periode dus bijna niet meer ontlopen. De ploeg van trainer Rogier Veenstra heeft als enige club nog niet verloren. HBS, dat vorige week degradeerde, staat met nul punten op de laatste plaats. Op papier een makkelijke tegenstander.

De enige concurrenten voor GOES zijn Jong FC Volendam en OFC uit Oostzaan. Die twee ploegen kunnen, met nog twee wedstrijden te gaan, ook op 25 punten komen. Pakt GOES morgen een punt tegen HBS, dan is het beslist en gaat de club spelen voor promotie naar de Tweede Divisie.

Derde Divisie B

stand 3e periode 1. GOES 9-25 + 21 2. Jong FC Volendam 9-19 + 20 3. OFC 9-19 + 10

"We gaan morgen voor de volle winst. We willen dit seizoen namelijk zo hoog mogelijk eindigen", aldus Veenstra.

GOES reist naar Den Haag met een fitte selectie. Zelfs Daniel Wissel is opgenomen in de wedstrijdselectie, maar dat is meer symbolisch. De spits is na een maandenlange kruisband-blessure weer op de weg terug en heeft de training hervat. Hij is nog niet klaar voor een rentree, maar zit voor het groepsgevoel wel op de reservebank.

Alle wedstrijden in speelronde 33 beginnen morgen om 14.00 uur.