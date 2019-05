Jesper Jobse in WK-selectie drie tegen drie

Basketballer Jesper Jobse uit Vlissingen is opgenomen in het Nederlands team dat volgende maand meedoet aan het Wereldkampioenschap 3x3 basketbal in Amsterdam. Jobse is al jaren een vaste waarde in het team en won met Nederland al twee keer een zilveren WK-medialle. In 2020 is deze vorm van basketbal, met drie spelers per team, voor het eerst Olympisch.