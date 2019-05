Een monstertocht langs Dodendraadroute: 'eitje!'

Bommeljé legt de route af met Peter Schouwenaar, Roland Flipse, Adrie Brouwer, André van der Horst, Jacky Koole, Bram Lampert, Piet Besuijen, Jan-Willem Harinck en Michael Deck. "We willen ieder jaar een sportieve uitdaging en deze route is dat zeker", vertelt Bommeljé. "Toch fietsen we deze keer niet alleen vanuit de uitdaging, maar ook uit een stukje historisch besef. In 2018 was het namelijk honderd jaar geleden dat de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog werd gesloten, dat is mooi om dat op deze manier te herdenken."

Fietsers onderweg langs de Dodendraadroute (foto: Omroep Zeeland)

Duitsers spanden in de Eerste Wereldoorlog op de grens tussen Nederland en België een elektrisch draad die onder hoogspanning stond. Drie jaar lang heeft de scheiding er gestaan. Het moest Belgen ervan weerhouden om naar Nederland te vluchten, omdat Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal was en dus een goed toevluchtsoord. Er vielen meer dan duizend doden bij de draad.

Kaart Dodendraadroute (foto: Omroep Zeeland)

Langs de route zijn verschillende monumenten en reconstructies te vinden. En Bommeljé fietst ze, samen met zijn ploeg, allemaal langs. De Koudekerkenaren doorkruisen zowel Nederland als België. "Maar dat is een eitje. We hebben nog geen tegenslagen gehad, het zonnetje schijnt en we gaan lekker door. Maandag zijn we terug in Koudekerke, dan zien we jullie wel weer!", roept Bommeljé lachend terwijl hij op zijn fiets stapt.