'Het is in tien minuten uitverkocht.... zeker weten'

"We zijn heel blij dat we kunnen melden dat het festival volgend jaar door kan gaan", zegt organisator Hugo Kramer. "Na alle ellende van de afgelopen week hebben we nu weer eens iets positiefs te melden, gelukkig maar." Kramer heeft gesproken met de gemeente en alle andere betrokkenen bij het festival. "We zijn blij dat iedereen mee wil werken om te zorgen dat er volgend jaar weer een festival staat."

Verlies goedmaken

Om een deel van het verlies van ongeveer een half miljoen euro goed te maken, is besloten de kaartjes eenmalig 15 euro duurder te maken. "Dat moeten we nu wel doen, want er zijn bijvoorbeeld ook leveranciers die op omvallen staan", zegt Kramer. "We hebben nog wel wat reserves maar een half miljoen euro goedmaken, kunnen we niet."

Snel uitverkocht

De kaartverkoop voor Hrieps 2020 start volgende week zaterdag 25 Mei om 10:00 uur. "En reken er maar op dat het storm loopt", zegt Hugo Kramer na afloop van het interview met Omroep Zeeland. "Die zijn binnen tien minuten uitverkocht... zeker weten."

