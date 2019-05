Miesemousje overleefde een brand en is nu weer bij haar baasje

Het was een gelukkig weerzien tussen Miesemousje en baasje Willem (foto: Omroep Zeeland)

Het was een gelukkig weerzien in het dierasiel aan de Zandweg in Zierikzee. Van den Heetkamp had voor de medewerkers en vrijwilligers van het dierenasiel gebak meegebracht. Eerder deed hij dat ook voor de brandweermannen die Miesemousje uit zijn brandende appartement hadden gehaald.

Dat de poes gered kon worden, was mede te danken aan Niels Sebregts (11). Hij belde het alarmnummer 112 toen hij de brand in het appartement van Willem van den Heetkamp zag. Niels was op het moment van de brand aan het spelen bij zorgcentrum Borrendamme.

Iedereen ongedeerd

Bij de brand in het zorgcentrum in Zierikzee moesten bewoners uit voorzorg geëvacueerd worden. Het appartement van Willem van den Heetkamp bevindt zich op de bovenste verdieping. De brand sloeg niet over naar andere woningen. De schrik zat er goed in, maar uiteindelijk bleef iedereen ongedeerd.

De bestrijding van de brand in zorgcomplex Borrendamme (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: