Hoek kan Noordwijk niet van titel afhouden

Kyle Doesburg in actie namens Hoek (foto: Orange Pictures)

Noordwijk was maar met een opdracht naar Zeeuws-Vlaanderen afgereisd en dat was winnen. De mede-promovendus wist dat een zege volstond om kampioen van de Derde Divisie te worden. Dat leverde al meteen een attractief begin op van de wedstrijd. Na acht minuten werd een treffer van Noordwijk afgekeurd wegens buitenspel. Hoek was niet van de leg en wist via Impens gevaarlijk te worden. Zijn vrije trap werd echter geneutraliseerd door doelman ... In deze fase van de partij ging het spel op en neer. Tjeerd Westdijk dacht Noordwijk op voorsprong te brengen na een knappe solo, maar De Jonge bracht redding.

Achefay maakt het verschil namens Noordwijk

Even later was Hoek toch geklopt, want Sabir Achefay wist Jordi de Jonge te verschalken met een venijnig schot. Diezelfde Achefay bleek vijf minuten later een nog grotere plaag voor de Zeeuws-Vlamingen. Vanaf ruime afstand van het doel verraste hij De Jonge en bracht hij Noordwijk in een zetel. Toch wist het elftal van Vandenheede druk te blijven zetten en dat werd beloond in de vorm van een strafschop voor de thuisploeg. Kyle Doesburg schoot feilloos binnen en maakte zo de aansluitingstreffer namens Hoek. Voor rust moest De Jonge nog een paar keer redding brengen, maar wist hij zijn doel verder schoon te houden.

Hoek onder druk

Ook na de pauze was het Noordwijk dat de meeste kansen kreeg. Hoek probeerde zich er onderuit te spelen en zocht met name Doesburg op die vooral veel dreiging creëerde in de defensie van de bezoekers. Noordwijk bleef desondanks de gevaarlijkste ploeg, maar kon de kansen niet benutten. Twintig minuten voor tijd sloeg Hoek ineens toe. Karim Bannani dook op voor het vijandelijke doel en maakte uit het niets de gelijkmaker. Een stunt leek even in de maak, maar dat was buiten Emiel Wendt gerekend. Die tikte vlak voor het doel van De Jonge raak en zo kwamen de bezoekers meteen weer op voorsprong.

Spannende slotfase

Hoek was in de laatste tien minuten van de wedstrijd nog naarstig op zoek naar de 3-3. Vlak voor tijd ging Doesburg naar de grond, maar de scheidsrechter zag er geen strafschop in, ondanks fel protest bij de spelers van Hoek. Dichter bij het doel van Noordwijk kwam Hoek niet meer. Daardoor kon Hoek de goede reeks van de afgelopen weken geen vervolg geven. Noordwijk kroont zich tot kampioen van de Derde Divisie.

Scoreverloop

0-1 Achefay (18)

0-2 Achefay (23)

1-2 Doesburg (26/pen)

2-2 Bannani (71)

2-3 Wendt (73)

Opstelling

De Jonghe, Wilson, Fitsch, Van Leiden, Bannani, Vandepitte, Constansia, Impens, De Jager, Doesburg (Wijkhuijs/87), Tiebosch (Van den Bergh/46)