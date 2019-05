Monsterzege houdt Kloetinge in de race om het kampioenschap

Kloetinge begon stroef aan de wedstrijd in Vlaardingen en in de eerste twintig minuten gingen dan ook gelijk op. Een makkelijk gegeven strafschop, die werd benut door Maarten van Vooren, hielp Kloetinge in het zadel want na de openingsgoal ging het hard. Van Vooren scoorde vanaf elf meter ook de 2-0 en via Timo Jansen, Xander van der Poel en Ramon Janson was de overwinning bij rust al in de tas.

Meer doelpunten

Kloetinge ging in de tweede helft op jacht naar meer doelpunten, want het verschil in doelsaldo met koploper Rijsoord was voor vandaag twaalf doelpunten. Volgende week staat op de laatste speeldag Kloetinge-Rijsoord op het programma en om in die wedstrijd een reële kans te maken moest Kloetinge nog wat goals inlopen. Invaller Daan Esser scoorde na een klein uur spelen de 6-0, Valentijn van Keulen zorgde voor de zevende treffer, Ramon Janson tekende voor de 8-0 en het slotakkoord was weer voor Daan Esser. Janson dacht daarna ook nog de 0-10 te maken, maar hij stond buitenspel.

Rijsoord wint

Na afloop zag Kloetinge dat ook Rijsoord vandaag heeft gewonnen. De topper tegen SHO eindigde in 2-1. Daardoor spelen Kloetinge en Rijsoord volgende week op het Wesselopark een rechtstreeks duel om de titel. Kloetinge moet die wedstrijd met minstens drie doelpunten verschil winnen om kampioen te worden. Lukt dat niet, dan promoveert Rijsoord rechtstreeks.

Scoreverloop

0-1 Maarten van Vooren (21/pen)

0-2 Maarten van Vooren (33/pen)

0-3 Timo Jansen (40)

0-4 Xander van der Poel (42)

0-5 Ramon Janson (45+1)

0-6 Daan Esser (58)

0-7 Valentijn van Keulen (64)

0-8 Ramon Janson (72)

0-9 Daan Esser (79)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Maarten van Vooren, Jaap Esser (Daan Esser/46), Jeroen de Jonge, Timo Jansen, Roy Mulder, Thijs van den Dries (Remco van Tiggele/74), Valentijn van Keulen, Ramon Janson, Guus de Leeuw (Luuk van Vossen/61), Xander van der Poel