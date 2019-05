Anniek dacht dat ze de enige was in haar regio met een psychiatrische aandoening

Toen ze zelf haar diagnose kreeg vond ze het moeilijk om erover te praten en ze merkte dat er in haar omgeving ook een taboe was. "Het leek wel of ik de enige was in de gemeente Sluis met een psychische aandoening. Onzin natuurlijk, alleen je hoort er niemand over omdat het in de taboesfeer zit", aldus Anniek de Bruijckere.

Ze besloot om actie te ondernemen en nam het initiatief voor de informatiebijeenkomst die vanmiddag gehouden werd in de aula van het Zwin College van Oostburg. De middag werd aangekleed met een voorstelling van cabaretier Hans Dorrestijn. Hij staat bekend om zijn zwartgallige humor en vertelde verhalen en grappen over zijn soms eigen psychische wantoestand.

Drie aanbevelingen van de burgemeester

Ook burgemeester Marga Vermue van Sluis sprak tijdens het evenement, zij gaf het publiek meteen drie aanbevelingen mee:

1. Beoefen de kunst van het niet weten, we weten te weinig van de ander en oordelen vaak toch.

2. Beoefen de kunst van het luisteren, stel de ander vragen zonder direct te oordelen.

3. Beoefen de kunst van het goede, probeer altijd het goede te zien in datgene wat de andere zegt of doet.

Daarnaast had zelfs staatssecretaris Paul Blokhuis speciaal voor deze bijeenkomst een videoboodschap opgenomen:

Thema van de middag was 'Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen.' Later op de middag konden de gasten deelnemen aan workshops en verschillende instanties uit de psychiatrie waren te bezoeken op een infomarkt.