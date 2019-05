Uitslagen amateurvoetbal 18 mei

Uitslagen amateurvoetbal (foto: Omroep Zeeland)

Derde Divisie

Hoek heeft het titelfeestje van Noordwijk op Sportpark Denoek niet tegen kunnen houden. De ploeg van Hugo Vandenheede verliest met 2-3 van de kampioen. Kyle Doesburg en Karim Bannani maken de treffers namens de Zeeuws-Vlamingen. Emiel Wendt en Sabir Achefay (x2) scoren voor de bezoekers.

Stand Derde Divisie

Door de nederlaag is de derde plaats in de reguliere stand onhaalbaar geworden voor Hoek. DVS'33 wint van Sneek en bemachtigd die positie. Hoek kan zich nu volledig gaan richten op de nacompetitie, al speelt het volgende week nog in Friesland tegen Harkemase Boys.

1e klasse B

Kloetinge doet één wedstrijd voor het einde nog een gewaagde gooi naar de titel. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Deltasport was het verschil in doelsaldo met Rijsoord nog 12, dankzij de 0-9 overwinning is dat teruggebracht naar 4. Hierdoor kan Kloetinge in de slotwedstrijd met Rijsoord nog kampioen worden. Dan moet het met drie goals (of meer) winnen van de bezoekers.



Voor de Meeuwen valt het doek. De ploeg wist voor de wedstrijd tegen Westlandia al dat het een schier onmogelijke opgave tegemoet ging, maar nu is het definitief niet meer mogelijk om degradatie te ontlopen. De ploeg uit Zoutelande degradeert na één seizoen weer naar de 2e klasse.

2e klasse E

In de strijd tegen degradatie leek Nieuwdorp lang op weg goede zaken te doen, maar ver in blessuretijd maakte Rens Jansen de 2-2 namens Krabbendijke. Daardoor heeft Nieuwdorp handhaving niet meer in eigen hand; zelf moet het volgende week Arnemuiden verslaan, concurrent Tholense Boys speelt tegen Bruse Boys.

3e klasse A

Arendskerke had vandaag de titel zeker kunnen stellen, maar speelt gelijk tegen Zaamslag. Luctor Heinkenszand heeft weinig moeite met Veere en houdt de titelrace levend. Volgende week krijgt Arendskerke middenmoter GPC Vlissingen op bezoek, Luctor speelt thuis tegen Dauwendaele. Aan de onderkant van de ranglijst is het spel uit voor VC Vlissingen. Tegen De Noormannen, waar spits Mark Minderhoud het doel noodgedwongen verdedigde, kwam de ploeg van Thomas Ragut niet verder dan 2-2, waardoor de Vlissingse ploeg laatste eindigt. Dauwendaele en Kruiningen spelen nacompetitie.

3e klasse B

WHS ligt in pole-position voor de vierde plaats. Alleen Halsteren vormt hiervoor nog een bedreiging. Jeremy de Witte, Peter Hage en Glenn Fase maken de doelpunten voor WHS in de wedstrijd tegen DHV.

4e klasse A

De combinatieploeg Hoedekenskerke/Kwadendamme staat bij de rust met 1-0 voor, maar verpest het na de pauze. Door dit verlies mag Lewedorpse Boys zich opmaken voor een titelfeestje. Die ploeg verdedigt een voorsprong van twee punten met nog een wedstrijd te gaan.

4e klasse B

Een knappe comeback van SKNWK dat 0-2 achterkomt maar alsnog wint. Veel doelpunten bij De Westhoek, waar Gijs van Duijvenbode een hattrick maakte. Vosmeer speelde zijn laatste thuiswedstrijd in de standaardcompetitie, volgend jaar gaat het naar de reserveklassen.

Vrouwen, 1e klasse A

De dames van IJzendijke zijn door een overwinning zeker van de vijfde plaats. Samen met IJFC richt het zich op de vierde plaats. In de laatste wedstrijd van dit seizoen speelt IJzendijke nog om een periodetitel. Kampioen Saestum 2 is dan de tegenstander.

2e klasse B

De vrouwen van Sparta/JVOZ spelen vanavond pas hun duel tegen Ariston'80. Concurrent Sportclub Monster boekt wel een zege en zodoende weet Sparta/JVOZ wat het moet doen om de titelstrijd te blijven.

3e klasse C

Gemengde resultaten bij de Zeeuwse ploegen. De vrouwen van MZC'11 gaan hard onderuit in eigen huis. DKS'17 en FC Dauwendaele maken wel het zegegebaar vanmiddag.