Stefanie ging in een rolstoel naar een Amerikaans ziekenhuis en kwam er lopend uit

Op 28 maart 2017 wordt Stefanie van Houcke aangereden op de fiets door een auto die geen voorrang geeft. Ze ligt acht weken in coma, ondergaat veertien operaties en begint dan aan de lange weg naar herstel.

Tegen een muur aangelopen

Lichamelijk gaat ze langzaam vooruit, maar cognitief blijft die vooruitgang achter. Toch zijn de ouders van Stefanie er van overtuigd dat er meer mogelijk moet zijn. Als ze in Nederland bij behandelaars en verzekeraars tegen een muur aan lopen, zoeken ze hun heil in Amerika.

Rolstoel nog niet gebruikt

Drie maanden lang verblijft het gezin in een revalidatiecentrum van het Sheperd Center voor mensen met niet aangeboren hersenletsel in Atlanta. Vader Simon, moeder Marjo en hun dochter Stefanie zijn net weer terug in Terneuzen. "Stefanie is enorm vooruitgegaan. Sinds we terug zijn, hebben we de rolstoel niet meer gebruikt. Ze loopt nu zelfstandig met een stok."

In Nederland is revalidatie voor mensen met ernstig hersenletsel die de dertig gepasseerd zijn, nauwelijks beschikbaar. Het Shepherd Center in Atlanta is een revalidatiekliniek voor mensen met niet aangeboren hersenletsel. Het bestaat dertig jaar en heeft veel expertise.

Stefanie van Houcke met haar ouders op de zeedijk in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Voorlopig gaan Stefanie's ouders zelf aan de slag in Nederland met een team therapeuten, vertelt moeder Marjo van Houcke. "Stefanie is nog lang niet op de top van haar kunnen, het gaat langzaam, je hebt veel geduld nodig, maar er kan nog veel bereikt worden."

Terug naar Atlanta

De behandeling in het Shepherd Center kostte 550 dollar per dag. Reden voor vrienden om de stichting Steef4all op te richten. "Daar is flink op gedoneerd, we zijn daar heel dankbaar voor. Ook zorgverzekeraar CZ heeft besloten nog een deel te betalen. We hopen op termijn nog een keer terug te gaan naar Atlanta om weer nieuwe dingen te leren."