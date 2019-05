Trump mogelijk naar Terneuzen voor herdenking Slag om de Schelde

Indrukwekkende herdenking van de Slag om de Schelde (foto: Omroep Zeeland)

Als Trump naar Zeeland komt, is dat volgens Rutte, ter gelegenheid van de herdenking van de Slag om de Schelde op 31 augustus. Het is dit jaar 75 jaar geleden dat de Slag om de Schelde herdacht wordt. Die slag was van groot belang voor de bevrijding van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.

Bomvolle agenda

In het programma van WNL kwam een man aan het woord die een Amerikaanse vlag in zijn bezit heeft. Die wil hij graag teruggeven aan de Amerikanen, maar dan moet de president hem wel hoogstpersoonlijk komen ophalen.

Trump zal volgens Rutte wel een keer naar Nederland komen. "Ik denk niet rondom D-Day, want er zijn dan al grote herdenkingen in Engeland en Normandië. Maar we hebben in augustus natuurlijk Terneuzen." Rutte benadrukt overigens wel dat de agenda van de Amerikaanse president bomvol zit en er nog helemaal niets is besproken.

