Bezoekers konden zaterdag gratis naar optredens, voorstellingen, workshops en andere activiteiten. Die waren in Theater De Mythe, Podium 't Beest, Cultuurhuis Goes, Zaal Katoen en buiten op het podium. Ook presenteerden Zeeuwse musea, festivals, boekhandels en stichting Slag om de Schelde 75 jaar Vrijheid zich met hun kraampjes op de informatiemarkt.

Uit in Zeeland moet een evenement worden dat jaarlijks terugkeert, steeds in een andere Zeeuwse gemeente. De eerste editie was dus in Goes en de volgende zal in Middelburg, Vlissingen of Terneuzen zijn. Welke stad het wordt is nog niet bekend. De Zeeuwse gemeenten willen via 'Uit in Zeeland' samen het culturele aanbod in Zeeland in de spotlights zetten.

Omroep Zeeland was ook bij deze eerste editie van 'Uit in Zeeland' in Goes. Maandagavond is een sfeerverslag op televisie te zien in het programma Evenement van de Week.