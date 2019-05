GOES verliest van degradant HBS en heeft nog geen periodetitel

De wedstrijd begon slecht voor GOES, want al na vijf minuten spelen stond HBS op voorsprong toen uit een slecht uitverdedigde corner Hidde Tromp voor de 1-0 zorgde. GOES had het lastig in het eerste kwartier waarin HBS de beste kansen kreeg. Enkele minuten later kreeg GOES een paar kansen. Eerst was het Erwin Franse maar hij kopte over. Daarna was het Steve Schalkwijk die scoorde, hij stond randje buitenspel, maar het doelpunt telde. GOES bleef HBS onder druk zetten, maar ook een kopbal van Mart de Kroo gaat er niet in. Met de 1-1 was ook de ruststand bereikt.



Opvallende aanwezige op de tribune was Hans van der Haar, de trainer van FC Lienden, dat een mogelijke tegenstander van GOES kan zijn in de nacompetitie. Na ruim tien minuten spelen in de tweede helft kwam HBS weer op voorsprong, toen Mathijs Harthoorn een corner promoveerde tot doelpunt. Het lag achterin open bij HBS, maar het lukte GOES niet om te scoren. Ook HBS kreeg kansen, maar beide ploegen slaagden er niet in te scoren.



Periodetitel

GOES verliest met 2-1 van degradant HBS en heeft de periodetitel nog niet binnen. Volgende week kan GOES alsnog de periodetitel winnen als het thuis minimaal een punt pakt tegen OSS'20.

Scoreverloop

1-0 Tromp (5)

1-1 Schalkwijk (22)

2-1 Harthoorn (56)

Opstelling GOES

Meulmeester, Klap (James/78), Manuhuwa, Tawfik, Van Hecke, Nguyen (De Vlieger/88), De Winter, Hollemans, Franse, Schalkwijk, De Kroo (Kroon/74)