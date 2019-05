Waarom Noord-Beveland voorop loopt met duurzaamheid

Een van de projecten waar Vermin z'n nek voor uitstak is de Felixkade in Kamperland. Hier worden 28 energieneutrale villa's gebouwd. Al in 2009 liet Vermin in de overeenkomst voor de verkoop van de grond opnemen dat er alleen energieneutraal gebouwd mocht worden. In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bleek dit helemaal niet zo moeilijk. De bouwbedrijven stonden in de rij.

Duurzaamheidskot

Naast de bouwsector wil Vermin ook de particulier aan de duurzaamheid krijgen. In de oude brandweerkazerne van Wissenkerke heeft eigenhandig een informatiecentrum ingericht, dat in de volksmond ook wel zijn duurzaamheidskot genoemd wordt. Inwoners kunnen hier iedere tweede dinsdag van de maand langskomen om advies te krijgen over het verduurzamen van een woning.

Iedereen is verslaafd aan z'n gaskacheltje." Tom Vermin projectleider duurzaamheid

De gemeente Noord-Beveland lijkt voorop te lopen in Zeeland als het om duurzaamheid gaat. Dat komt onder andere door de kleinschaligheid, de gemeente heeft iets meer dan zevenduizend inwoners. Maar voor Vermin begon het vooral toen hij namens de gemeente deelnam aan een Europees project. Hij zat rond de tafel met gemeenten als Gent en Hamburg en teert nu nog op de ervaringen die hij daarmee opdeed.

Wat de boer niet kent

Toch is zijn werk soms ook frustrerend, ondanks zijn enthousiasme zitten mensen vaak niet op zijn duurzame ambities te wachten. "Wat de boer niet kent, dat eet 'ie niet. Iedereen is verslaafd aan z'n gaskacheltje." Hij verwacht dat daar op termijn wel verandering in zal komen, want als gas steeds duurder wordt, zullen mensen vanzelf overstag gaan.