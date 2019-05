Einde van een tijdperk: Arduin houdt vandaag op te bestaan

Gerton Heyne (links), interim directeur Arduin en Kees Ehrends, raad van bestuur SHL, zetten hun handtekening. (foto: Omroep Zeeland)

De fusie markeert het einde van een tijdperk. Arduin werd landelijk en internationaal bekend om de radicaal vernieuwende zorg voor gehandicapten. Vanaf 1995 gooide Arduin het roer om. Niemand werd meer opgesloten in grote instituten, Vijvervreugd in Middelburg werd in 1997 afgebroken en cliënten gingen wonen in tientallen gewone woningen in gewone woonwijken.

Arduin richtte tegelijkertijd tientallen eigen bedrijfjes op waar cliënten, als in een gewone baan, aan het werk gingen. Zo had Arduin onder andere een wasserij, een lunchroom, een papierverwerkingsbedrijf en een manege. Gehandicapten nemen zo meer deel aan de samenleving en ervaren bovendien de voldoening van zinvol werk. Problemen met onrust en agressie verminderden. Het aantal cliënten dat moest worden 'gefixeerd' nam af.

Instelling Vijvervreugd in Middelburg (foto: Arduin)

Als enige volledig kleinschalig

Arduin is tot de dag van vandaag de enige gehandicaptenorganisatie in Nederland dat de zorg volledig kleinschalig organiseert. Maar het is diezelfde kleinschaligheid die Arduin op het randje van faillissement bracht. Vervoerskosten, huisvestingslasten en de hoeveelheid zorg op de kleine locaties leidden tot miljoenenverliezen.

Het grote verloop - in 2017 verliet één op de zes medewerkers het bedrijf - en het hoge ziekteverzuim zorgden voor onrust binnen het bedrijf en schrijnende verhalen over de slechte kwaliteit van de zorg.

Café Dus Toch van Arduin in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De naam Arduin verdwijnt definitief uit Zeeland

's Heeren Loo redt Arduin nu van de ondergang. De andere gehandicaptenorganisaties in Zeeland zijn te klein om grote delen van Arduin over te nemen en de financiële problemen op te lossen. Er zijn miljoenen aan investeringen nodig. Begin dit jaar trok het ministerie van Volksgezondheid al twintig miljoen euro uit om de reorganisatie te bekostigen.

Wat is 's Heeren Loo? Gehandicaptenorganisatie 's Heeren Loo heeft meer dan 900 zorglocaties in het midden van het land. Er wordt zorg en begeleiding geboden aan 10.000 kinderen en volwassenen met een beperking. 's Heeren Loo is bijna twintig keer zo groot als Arduin. Ter vergelijking: Arduin heeft zo'n 180 zorglocaties en geeft zorg aan 475 cliënten. Omdat 's Heeren Loo zo groot is, kan het investeren in wetenschappelijk onderzoek en een expertisecentrum, waar artsen, gedragswetenschappers en fysiotherapeuten onderzoek doen naar nieuwe behandelmethoden.

Grootste verandering is dat er zes woonlocaties voor cliënten komen. Die wonen nu nog op tientallen plekken. Ook het aantal werkateliers zijn gecentreerd. Met het centreren van wonen en werken, pakt 's Heeren Loo alle problemen tegelijk aan. De huisvestingskosten en de vervoerskosten zijn dan lager.

Van de kleinschalige zorg is dan niets meer over.

