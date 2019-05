Organisatie Hrieps: stuur foto's bij muntenkassa door

De opbouw van Hrieps vanuit de lucht. (foto: Omroep Zeeland)

Na het festival, in de nacht van 11 op 12 mei, werd bij een overval een half miljoen euro - een groot deel van de dagopbrengst van het festival - buitgemaakt. De oproep komt niet vanuit de politie, maar vanuit de organisatie. "Het is een idee vanuit ons. De gedachte speelde op dat het mogelijk is dat daar iemand heeft staan wachten om te kijken wie het geld zou afvoeren", zegt organisator Hugo Kramer.

Eerder riep de politie particulieren en bedrijven op hun veiligheidsbeelden, waarop kleine witte en grijze geblindeerde auto's te zien zijn, in te leveren. De politie hoopt met die beelden de vluchtroute van de daders in kaart te brengen. "We hebben nu zo'n dertig tips binnen", zegt een politiewoordvoerder. "Na onze oproep hebben we veel informatie binnengekregen over de auto's. We zijn die tips nu aan het onderzoeken."

'Nie kapot te kriege'

Afgelopen week maakte het festival bekend dat Hrieps ook volgend jaar weer georganiseerd wordt, met als thema 'Nie kapot te kriege'. De kaarten gaan zaterdag in de verkoop en kosten vijftien euro meer dan afgelopen jaar. "We hebben het geld nodig om Hrieps overeind te houden na die vreselijke overval", zei de organisatie daarover.

