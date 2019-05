Renesse krijgt het eerste rookvrije strand van Nederland, als mensen een beetje meewerken tenminste

Wordt roken op het strand taboe? (foto: Shannon Holman)

Of het strand écht rookvrij wordt, is nog maar de vraag. "We kunnen het verbod niet afdwingen" zegt Theo Nieuwenhuizen, die verantwoordelijk is voor het schoonmaken van de Schouwse stranden, "maar we hopen op bewustwording van de strandbezoekers voor het probleem met sigarettenpeuken."

Het gaat om het stuk strand van 500 meter tussen strandpaviljoen De Haven (aan de strandovergang bij de Jan van Renesseweg) en de strandopgang Scholderlaan. Door middel van informatieborden worden bezoekers op het rookvrije strand gewezen. Ook zullen er tijdens het seizoen diverse 'ludieke' acties worden georganiseerd om de aandacht op het peukenprobleem te vestigen.

'Eerste rookvrije strand'

Volgens Nieuwenhuizen is het voor de eerste keer dat een strand 'rookvrij' wordt gemaakt, maar het initiatief op zich is niet nieuw. Zo streeft Goes er naar om de eerste rookvrije gemeente in Zeeland te worden. De gemeente sloot zich vorig jaar aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Via borden worden Goesenaren aangemoedigd om bij schoolpleinen, sportverenigingen, speeltuinen en andere openbare gelegenheden niet meer te roken.

Naast het rookvrije strand bij Renesse, worden de drukke locaties op de overige stranden van Schouwen-Duiveland vanaf dit jaar extra gereinigd met een beachcleaner. Een fijne zeef moet de peuken, kroonkurken en klein plastic afval uit het zand halen.