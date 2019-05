Derde verdachte aangehouden voor reeks branden

De rechtbank in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

De drie verdachten worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor een een hele reeks branden. De lijst bedraagt zo'n zestig strafbare feiten. Volgens de politie begonnen de verdachten al in 2014. Toen waren het kleine brandjes van onder meer een verkeersbord, parasol en stapel kranten. Maar dat werden uiteindelijk autobranden, branden in touringcars en zelfs branden in schuren en woningen. En in Stekene aan de andere kant van de grens brandden zes trailers uit bij een transportbedrijf en ook daarvan denkt justitie dat de verdachten daarvoor verantwoordelijk zijn.

Eén kwam opdagen

Van de twee meerderjarige verdachten kwam er vanochtend een opdagen voor de pro-formazitting. Op zo'n zitting wordt er gekeken naar de stand van het onderzoek en of verdachten mogelijk tussentijds naar huis mogen in afwachting van de inhoudelijke behandeling. Het onderzoek is klaar. De advocaat van de verdachte die bij de zitting was probeerde zijn cliënt voorlopig vrij te krijgen.

Zijn cliënt zou alleen maar op de uitkijk hebben gestaan en van de lijst van 60 strafbare feiten zou hij maar bij een stuk of drie betrokken zijn geweest volgens zijn raadsman. Daarbij zat er veel familie en de werkgever van de verdachte in de zaal. Die vormen volgens de advocaat een stevig sociaal vangnet dat zijn cliënt op het rechte pad zou kunnen houden. Ook zou zijn cliënt bij voorlopige vrijlating van de cannabis afblijven en dat zou de reclassering dan in de gaten kunnen houden met urinetests.

Hij blijft in de cel

Het Openbaar Ministerie wilde niet dat de man zijn zaak in vrijheid af mocht wachten. Zo schuldbewust was hij niet volgens het OM: "Als we hem niet hadden opgespoord, had hij zich niet gemeld", aldus officier van justitie Suijkerbuijk. De rechtbank ging ook niet akkoord met de voorlopige vrijlating. Het gaat volgens de rechtbank om ernstige feiten. Zij zagen geen geldige reden van de verdediging voor de vrijlating. Hij blijft dus vastzitten tot de zaak op 15 augustus weer verder gaat met een inhoudelijke behandeling.