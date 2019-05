Verhuizing afdeling chirurgie ADRZ: 'Net als in de rij op het vliegveld'

Stoelen, rolstoelen, verpleegbedden, kasten; alles moest mee. "Het lijkt misschien allemaal een beetje chaotisch. Maar het is allemaal goed gepland hoor. De verplegers weten precies naar welke kamer ze moeten met hun patiënten. Het gaat om ongeveer veertig patiënten en we zijn in twee uurtjes klaar", vertelt afdelingshoofd Jeanine Blankenstijn.

Patiënten

Één van de patiënten ligt net op zijn nieuwe kamer. "Lekker fris toch? Nog beter dan de tijdelijke oplossing waar we eerst zaten. Maar het was wel een grappig gezicht zo op de gang. Net alsof we in de rij stonden op het vliegveld." Blankenstijn is blij dat de verhuizing vlotjes verloopt: "We moeten natuurlijk wel oppassen met onze patiënten. Sommigen zijn kwetsbaar en je wilt niet dat de verhuizing vervelend voor hen is. Daar proberen we wel extra op te letten."

Verplegers ADRZ verhuizen verpleegbedden (foto: Omroep Zeeland)

De afdeling heeft al een verhuizing achter de rug van de bovenverdieping naar de begane grond. Maar die plek was maar een tijdelijke oplossing. "Het was de bedoeling dat de afdeling heelkunde, ook wel chirurgie genoemd, dichter bij de operatiekamers zou komen. En de verbouwing is nu klaar, dus nu kunnen de patiënten er heen. Ze hoeven alleen maar de hoek om."

Op de afdeling chirurgie komen veel patiënten terecht die geopereerd moeten worden. Het ADRZ wil daarom dat deze afdeling dichtbij de operatiekamers is. "We willen niet dat patiënten iedere keer het hele ziekenhuis door moeten om bij de operatiekamers te komen", aldus Blankenstijn.