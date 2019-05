Kerkhove begint op Roland Garros tegen Von Deichmann

Lesley Kerkhove uit Zierikzee op Roland Garros (foto: Omroep Zeeland)

Deelnemers aan de kwalificaties van het Grand Slamtoernooi in Parijs moeten drie wedstrijden winnen om het hoofdschema te bereiken. Kerkhove won nog nooit een wedstrijd op Roland Garros in het enkelspel bij de senioren. Ze staat momenteel nummer 199 op de wereldranglijst. Een goed resultaat in Parijs kan voor een flinke sprong op de mondiale ranking zorgen.

Tweede ontmoeting

Kerkhove en Von Deichmann stonden één keer eerder tegenover elkaar. Dat was vijf jaar geleden in Tunis, toen de speelster uit Liechtenstein in drie sets te sterk was voor Kerkhove. De tweede ontmoeting wordt morgenmiddag gespeeld. Bij winst treft Kerkhove in de tweede ronde mogelijk landgenote Arantxa Rus, de nummer 20 van de plaatsingslijst.