Hoe breek je door als Zeeuwse artiest: 'Netwerk is gewoon super belangrijk'

Zeeland is een mooie provincie, maar ligt niet erg strategisch als je Nederland muzikaal wil veroveren. Toch ziet Anouk van de Sande, inmiddels Rotterdamse, ook wel de voordelen van Zeeland, met name de kleinschaligheid: "In Zeeland word je altijd goed gesupport. Optredens regelen in Rotterdam is toch moeilijker. In Zeeland kennen ze ons, dat rolt sneller en makkelijker."

Leontien Poppe: "Het grootste nadeel in Zeeland is dat hier geen pop-opleiding of conservatorium is. Als je getalenteerd bent moet je Zeeland verlaten. Maar met PopAanZee hebben we wel een uniek traject voor jonge bands in Zeeland. Elders in het land is dat niet zo intensief en niet zo gericht op enkele bands om ze echt verder te helpen."

PopAanZee is een platform voor talentontwikkeling voor jonge popmuzikanten. Eén van de onderdelen is PopAanZee Gold, een begeleidingstraject met drie bands. Ze werken een jaar met een coach op maat verder aan hun ontwikkeling op muzikaal en zakelijk gebied. "In principe kan iedere band uit Zeeland zich aanmelden, maar we raden om dat te doen als je wat verder bent en weet wat je met je band wil gaan doen."

Zorg dat je zoveel mogelijk op platforms te zien bent. En daar is de Zeeuwse Top 40 een onderdeel van." Leontien Poppe (PopAanZee)

Hoogste nieuwe binnenkomer

In het verleden speelde Anouk in de band Zaniac. Met het nummer Rainy Boots was ze ooit de hoogste nieuwe binnenkomer in de Zeeuwse Top 40. Anouk denkt daar met veel plezier aan terug. "Superleuk, je zit met z'n allen achter de radio te wachten. Het heeft ook wat opgeleverd, onder andere leuke optredens. We werden dankzij Omroep Zeeland nog genoemd door Giel Beelen."

Leontien: "In PopAanZee komt de Zeeuwse Top 40 wel ter sprake, maar het is geen vast ding. Wat we wel zeggen is: zorg dat je zoveel mogelijk op platforms te zien bent. En daar is de Zeeuwse Top 40 een onderdeel van."

Juiste mensen

Leontien: "Je kan hele mooie muziek maken, maar het is zoals met alles: netwerk is gewoon super belangrijk. Zorg dat je overal aanwezig bent. Afgelopen zaterdag was het Muzikantendag in de Melkweg in Amsterdam. We gingen daar met PopAanZee en 40 muzikanten uit Zeeland naar toe. Daar kan je heel veel mensen ontmoeten: programmeurs, boekingskantoren, mensen van Spotify. Daar kan je laten horen en zien: dit zijn wij."

Veel huidige en oud-PopAanZee deelnemers hebben al oproepjes geplaatst op social media om op hen te stemmen voor de Zeeuwse Top 40. Je stem uitbrengen kan tot woensdag 29 mei via het stemformulier van de De Zeeuwse Top 40.

Luister hier het gesprek terug over de vaak moelijke weg naar landelijk succes voor Zeeuwse muzikanten.