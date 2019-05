Ruben wil helpen bij overval blinde man, maar krijgt bijna zélf mes in zijn rug

De Kolveniershof waar het incident gebeurde. (foto: Google Maps)

De 47-jarige Ruben van Maaren uit Wemeldinge is valkenier en vogeltrainer en was vanmorgen in het centrum van Goes om met zijn roofvogels meeuwen te verjagen uit de binnenstad. Toen hij net klaar was zag hij dat een bejaarde blinde man op straat werd overvallen. "De blinde man probeerde de overvaller nog te slaan met zijn blindenstok, maar dat hielp niet." Van Maaren is er naartoe gerend om in te grijpen, waarop de dader de aandacht op hem richtte. Hij kreeg klappen waarop de dader naar een naastgelegen supermarkt vluchtte aan het Kolveniershof.

Van Maaren belde daarop de politie en sprak een bekende aan, die daar toevallig liep. "We wilden hem aanhouden wanneer hij weer uit de supermarkt zou komen." Maar dat mislukte.

Ruben van Maaren tijdens zijn werk als vogeltrainer (foto: Facebook Ruben van Maaren)

Mes

Bij het naar buiten komen van de supermarkt trok de man een mes en viel het duo aan. Ze maakten zich uit de voeten richting Westwal waar de messentrekker het duo achtervolgde. "Ik liep achteruit en viel, waarop de gek me met het mes wilde steken. Ik kon gelukkig nog net op tijd wegdraaien." Een worsteling volgde waarop Van Maaren weg kon rennen. "Hij heeft me nog meerdere keren geprobeerd in m'n rug te steken, maar dat is mislukt. Het was hartstikke druk vanmorgen op de Westwal, dus ik denk dat heel veel mensen er getuige van zijn geweest."

Uiteindelijk liep het voor Ruben van Maaren en zijn vriend goed af, maar hij is verschrikkelijk geschrokken. Vanmiddag stond hij met zijn roofvogels weer bij opnames van een film. "Nu een paar uur later sta ik nog steeds te shaken. Het scheelde een haar, of ik had een mes in me gehad."

Reactie politie

Een woordvoerder van politie zegt in een reactie dat er inderdaad een incident met een mes is geweest op de Westwal in Goes. Een 24-jarige man uit Vlissingen is in de Frans den Hollanderlaan opgepakt en zit vast. Volgens de politie is de man aangehouden, omdat hij probeerde twee andere mannen neer te steken.

Ze zoeken getuigen die incident vanmorgen hebben gezien. Ook willen ze mensen spreken die de man hebben zien wegvluchten.

Derde mesincident in Goes in twee weken tijd

Het is het derde mesincident in twee weken tijd in het centrum van Goes. Op 7 mei raakte een 20-jarige Goesenaar gewond, omdat hij was gestoken bij dezelfde supermarkt als vandaag. Twee mannen van 20 en 27 uit Goes werden aangehouden.

Een dag later liep er een gestoken man een casino aan de Zusterstraat binnen. Aan de steekpartij ging een vechtpartij vooraf. Of er iemand is aangehouden is onduidelijk.

Lees ook: