Organisator Van Buren droomt van EK: 'Zeven dagen op Studio Sport zou super kicken zijn'

Van Buren is al jaren actief in Zeeland als organisator van sportevenementen. Hij trok lang de kar bij het tennistoernooi Challenger Zeeland, maar na de editie van 2017 werd de stekker uit dat toernooi getrokken, omdat Van Buren te weinig kansen zag om door te groeien. Daarna zette hij de Zeeland Beach Classics op. Dat evenement voor strandsporters wil Van Buren de komende jaren verder laten groeien.

Koreaans avontuur

Biljarter Jean-Paul de Bruijn uit Hulst vertelt over het contract dat hij bij een nieuwe biljartbond in Zuid-Korea heeft getekend. Daardoor kan De Bruijn voor het eerst in zijn carrière volledig van zijn sport gaan leven. "De populariteit van het biljarten is enorm in Zuid-Korea. Het is de derde televisiesport en daardoor 24 uur per dag te zien. Laatst liep ik op straat in Korea en kwamen er agenten naar me toe die het verkeer stonden te regelen. Ik dacht dat ik iets verkeerd had gedaan, maar ze wilden met me op de foto. Bizar om mee te maken."

Nog geen kampioen

Tegenover De Bruijn en Van Buren zitten trainer Jouri van den Broeke en speler Ronald Wisse van korfbalvereniging ONDO. Die slaagden er afgelopen weekend met hun club ONDO uit Sint-Laurens net niet in om te promoveren naar de Overgangsklasse, maar de voorsprong in de 1e klasse is zo groot dat de kans groot is dat het in de komende weken wel gaat gebeuren. Van den Broeke en Wisse vertellen hoe uniek dit zou zijn voor een kleine club als ONDO en er wordt gesproken over het Zeeuwse korfbal, het stijgende niveau daarvan en hoe trouw veel korfballers zijn aan hun eigen club.

