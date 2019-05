Ontwerp van dijkversterking Hansweert is klaar

Het gaat om een traject van 5,2 kilometer en daarom is het project in vijf fases verdeeld. "De problematiek aan de ene kant van het dorp is heel anders dan aan de andere kant, dus voor elke fase hebben we een ander idee", vertelt Bert de Smet dagelijks bestuurder van het Waterschap. Toch zal het nog even duren voordat de fases worden uitgevoerd, want de komende twee jaar zal het Waterschap zich bezighouden met het verder uitwerken van het plan.

Bert de Smet en Arjan Goossen van het Waterschap presenteren de ruwe schets van de dijkversterking in Hansweert (foto: Omroep Zeeland)

Verwacht wordt dat er begin 2022 gebouwd gaat worden en het Waterschap probeert de overlast van de werkzaamheden zoveel mogelijk te minimaliseren. "We gaan kijken of we materiaal ook via het water kunnen brengen want het is niet onze intentie om vrachtwagens door het dorp te laten scheuren", aldus de Smet.

