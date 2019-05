Jip en Janneke in staal in Kapelle

Het is vandaag de geboortedag van Annie M.G. Schmidt, de schrijfster die geboren is in Kapelle. Met het onthullen van het kunstwerk is de ontwikkeling van Zuidhoek 1 en 2 afgesloten. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken van Zuidhoek 3. In dit gebied komen 140 woningen. Na de bouwvakantie wordt gestart met de woningbouw.

Jip en Janneke

Aan beide kanten van de wijk Zuidhoek is een kunstwerk geplaatst van een verhaaltje van Annie M.G. Schmidt. Bij Biezelinge, naast de Jip en Janneke-speeltuin, is dat een kunstwerk van Jip en Janneke. Aan de kant van het Fruitteeltmuseum staat nu een kunstwerk van het verhaaltje 'Mandje appels voor opa'. Bij het Fruitteeltmuseum is ook een informatiepaneel geplaatst over Annie M.G. Schmidt en de wijk Zuidhoek.

Informatiebord over Annie M.G. Schmidt bij een van de kunstwerken. (foto: Omroep Zeeland)

Het kunstwerk dat vandaag onthuld werd, is gemaakt van cortenstaal, een metaallegering waaraan koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom zijn toegevoegd. Cortenstaal is een weervast staal en de bruine roestkleur is het meest typische uiterlijke kenmerk.

Kinderboeken, series en versjes

Anna Maria Geertruida (Annie) Schmidt is op 20 mei 1911 geboren in Kapelle. Ze overleed in 1995 in haar toenmalige woonplaats Amsterdam. Ze werd bekend als Annie M.G. Schmidt, vooral met kinderboeken als Pluk van de Petteflet en Abeltje, series als Jip en Janneke en kinderversjes als Dikkertje Dap en Het Beertje Pippeloentje.