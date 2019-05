Voor verkeersles hoef je niet meer naar buiten, je hebt er alleen deze bril voor nodig

Sibelle Vural draait haar hoofd wild van links naar rechts. "Daar is de Dikke Toren. En heel veel auto's." Ze gaat helemaal op in wat ze ziet in de bril en geniet zichtbaar. "Ik probeer me altijd heel netjes aan de verkeersregels te houden, maar soms als ik naar school ga heb ik haast en dan vergeet ik het wel eens."

Gevoel voor gevaar

Volgens Veilig Verkeer Nederland hebben kinderen tot 14 jaar nog geen realistisch gevoel voor wat gevaar oplevert en wat niet. "Daar werken we wel aan op school", zegt Anique volkeri van 't Kofschip. "Op het schoolplein krijgen de kinderen verkeersles en ze doen mee aan het verkeersexamen. Maar zo'n virtual reality-bril spreekt tot de verbeelding, omdat het lijkt op een spelletje."

De kinderen leren met de bril gevaarlijke verkeerssituaties herkennen (foto: Omroep Zeeland)

"Ik denk wel dat het kan helpen, verkeersles met zo'n bril" zegt Dani Schoenmakers met de VR-bril nog op zijn hoofd. "Het is wel gek hoor. Ik loop nu door Zierikzee, maar ik zit ook gewoon hier op een stoel." Dani is ervan overtuigd dat zijn schoolgenoten er ook baat bij zouden hebben, want ze houden zich niet allemaal even netjes aan de verkeersregels. Zelf probeert hij het wel netjes te doen, maar dat lukt niet altijd. "Als ik eerlijk ben vergeet ik het ook wel eens."