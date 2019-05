Zeeland wordt wakker: jubileum Yara, overval blinde man en actie forenzen

(foto: Omroep Zeeland)

Negentig jaar Yara

Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil viert deze week zijn negentigjarig bestaan. De fabriek overleefde bombardementen, koestert het appelboompje van de eerste Nederlandse astronaut en kijkt alvast uit naar het honderdjarig bestaan.

Overval blinde man

Bij een worsteling in het centrum van Goes is maandagmorgen geprobeerd een man neer te steken. Hij wilde een persoon aanhouden die een blinde man op het Kolveniershof had overvallen. "Het had niet veel gescheeld, of ik had een mes in me gehad."

Actie forenzen

De provincie start vandaag met een actie om forensen weer terug naar Zeeland te krijgen. Bij treinstations en benzinestations worden flyers uitgedeeld en mensen worden gevraagd om een enquête in te vullen. Ruim 40.000 Zeeuwen verlaten iedere dag de provincie om ergens anders te gaan werken. De provincie Zeeland wil proberen (een deel van) die mensen te bewegen een baan dichter bij huis te vinden.

Weer

Na een grijze start, met lokaal een spat motregen, breekt in de loop van de middag of vanavond de zon door. Dit gebeurt als eerst aan zee en later ook landinwaarts. Het kwik loopt op naar 15 graden aan de kust en 17 graden in Zeeuws-Vlaanderen.