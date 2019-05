'Promoot kunst en cultuur als onderdeel van het Zeeuws imago'

Directeur Roos Gortzak, een van de ondertekenaars, bekijkt twee schilderijen in de expositieruimte de Vleeshal (archieffoto). (foto: Omroep Zeeland)

In de brief roepen de instellingen het komende provinciebestuur op om 'stevig en met een langetermijnperspectief te investeren in een gevarieerde, sterke en aantrekkelijke culturele infrastructuur'. Ook willen de instellingen dat de coalitie cultuur en kunst actief promoot als onderdeel van het Zeeuwse imago.

"Het is vooral van belang dat een jongere generatie zich op de lange termijn thuis blijft voelen in Zeeland, omdat zij actief kan bijdragen aan en bepalend is voor de economische groei van onze mooie provincie", zo staat in de brief.

Welke instellingen ondertekenden de brief? Kunst Educatie Walcheren, Theaterproductiehuis Zeelandia, MuziekPodiumZeeland, HZ Cult, Vestrock, Poppodium De Spot, Watersnoodmuseum, het Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen, Grote Kerk Veere, Vereniging Zeeuwse Museua, Theaters aan Zee, Podium 't Beest en de Jeugdtheaterschool Zeeland, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, You-Dance, Cultuurwerf, Zeeuws Maritiem MuZEEum, Ledeltheater, CBK Zeeland, Kunst en Cultuur Educatie Oosterschelderegio, Zeeuwse Muziekschool, Erfgoed Zeeland, Podium Reimerswaal, Zeeuwse Concertzaal, Oostkerk, Cinema Middelburg, Toonbeeld, Concert at Sea, Zeeuws Orkest, Zeelandtheaters, Cultuureducatie Zeeuws-Vlaanderen, Vleeshal/Stichting Beeldende Kunst Middelburg, Cultuurkwadraat en Zeeuws Museum.

De brief is gericht aan formateur Jo-Annes de Bat (CDA). De culturele instellingen zijn niet de eersten die zo'n brief met hun wensen aan het nieuwe provinciebestuur sturen, verschillende bedrijven, personen en organisaties gingen hen voor. De Bat streeft ernaar dat een nieuw provinciebestuur van CDA, SGP, VVD en PvdA op 7 juni kan worden geïnstalleerd.