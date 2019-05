De ZeeuwseVacaturebank voert actie om forenzen te verleiden om weer in Zeeland te komen werken

Op Zeeuwse NS-stations en tankstations langs de A58 gingen medewerkers met forenzen in gesprek. Ook wil de organisatie graag dat ze een enquête invullen om zo beter zicht te krijgen op hun afwegingen om buiten de provincie te werken.

Vacatures

De toekomstige Zeeuwse arbeidsmarkt vormt de reden om juist deze doelgroep te benaderen. De verwachting is dat er in 2020 in Zeeland een tekort is van zo'n 6000 arbeidskrachten. Jim Goedhart, voorzitter van de ZeeuwseVacaturebank.nl: "We denken dat onder de forenzen de nodige kandidaten te vinden zijn om dit gat op te vullen. Zeeland biedt volop kansen en er zijn genoeg banen te vinden in Zeeland, op elk opleidingsniveau."

Goedhart: "Laten we eerlijk zijn, ik kan me niet voorstellen dat al die forenzen het leuk vinden om elke dag een paar uur te reizen met de auto of de trein om buiten de provincie te gaan werken."

In kaart brengen

Volgens Goedhart is het dus belangrijk om deze groep in kaart te brengen. "Het is een grote groep waarvan niemand een duidelijk beeld heeft. Er is ook nog nooit in kaart gebracht waarom deze mensen eigenlijk buiten Zeeland werken. Daarom is deze actie bedacht." Volgens het ZB Planbureau gaat het om 41.900 Zeeuwen.

Goedhart hoopt dat veel mensen de moeite nemen om de enquête in te vullen. "Als door deze actie één procent van alle forenzen in Zeeland een baan gaat zoeken, worden er toch weer 400 vacatures ingevuld en dat is mooi meegenomen."

De uit Middelburg afkomstige Rogier Polderman behoorde ook jarenlang tot de groep van mensen die dagelijks onze provincie verlaten om ergens anders aan de slag te gaan. Hij werkte zo'n vijftien jaar bij de luchtvaarttak van reisorganisatie TUI en zat gemiddeld zo'n drie à vier uur per dag in de auto. "Ik reed gemiddeld zo'n 60.000 km per jaar."

Het vele reizen had ook invloed op zijn privéleven. Zijn vrouw zorgde overdag en 's avonds voor de kinderen. Polderman wilde daar op een gegeven moment verandering in aanbrengen. "Ik wilde een wending geven aan m'n carrière, maar vooral aan m'n leven. Meer tijd voor m'n omgeving, m'n gezin en voor mezelf.

Polderman heeft sinds een jaar een baan bij Zeeuwind, een bedrijf dat wind- en zonneparken ontwikkelt en exploiteert en is daar erg blij mee. "Ik wilde van een multinational die gericht is op winst, graag bij een bedrijf aan de slag met een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast wilde ik altijd al iets kunnen betekenen voor Zeeland en de Zeeuwse samenleving. Nou, dat doe ik nu dus."

Geen moment spijt

De keuze om een baan te zoeken in Zeeland heeft het leven van Polderman echt veranderd. "Ik heb zo'n twintig uur gewonnen per week en die besteed ik nu aan m'n omgeving. Ik laat het leven me ook minder gebeuren, ik leef veel bewuster. Ik merk ook dat ik veel actiever luister naar mensen, omdat ik minder aansta. Kortom, geen moment spijt."

Actie herhalen

Het is nog even afwachten of er veel mensen zullen reageren en de enquête daadwerkelijk gaan invullen. Goedhart: "Ik heb goede hoop dat veel mensen de komende tijd nemen om de enquête op de ZeeuwseVacaturebank.nl in te vullen. Maar mocht het achteraf niet voldoen aan onze verwachtingen, dan herhalen we de actie nog een keer."