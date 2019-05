Syrische terreurverdachte opgepakt in Kapelle

Dienst Speciale Interventies (foto: ANP)

Tegelijkertijd zijn zes doorzoekingen in Duitsland gedaan in woningen van vermoedelijke strijders van Ghuraba'a Mohassan, in een gecoördineerde actie. Het gaat om doorzoekingen in een zelfstandig Duits onderzoek. Ook is een woning in Ede doorzocht, waar een man woont die in contact stond met verdachte.

Het Openbaar Ministerie meldt dat Abu Khuder als commandant deel zou hebben genomen aan de gewapende strijd. Het bataljon waarover de jihadist het commando zou hebben gehad is bekend geworden als Ghuraba'a Mohassan (Vreemdelingen van Mohassan).

"De verdachte is betrokken bij oorlog en terroristische misdrijven in Syrië, vertelt woordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid van de politie. "Wij gaan hem horen met de informatie die we uit het onderzoek hebben gehaald."

'Verdachte betrokken terroristische misdrijven in Syrië'

De aangehouden man verblijft sinds 2014 in Nederland en is in het bezit van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Het strafrechtelijk onderzoek tegen hem is begonnen met informatie van de Duitse politie, die beschikte over verklaringen van getuigen tegen de man. "Het onderzoeksteam gaat hem nu horen en confronteren met zaken waarvan wij hem verdenken", aldus Aling.

In 2012 sprak Abu Khuder met de Britse krant The Guardian. Toen vertelde hij dat zijn groep samenwerkte met het Vrije Syrische Leger, een genootschap tegen president Assad. "Operaties met bommen zijn ons grootste talent", zei hij tegen de verslaggever.

Burgemeester Huub Hieltjes laat weten Abu Khuder vanochtend in alle vroegte is aangehouden. "Gelet op het tijdstip zou het goed kunnen dat buurtbewoners niets gemerkt hebben." De burgemeester is van tevoren geïnformeerd over de aanhouding en is daar blij mee. "Bij dit soort verdenkingen is het goed dat politie en OM doorpakken."

Reactie burgemeester Kapelle op aanhouding terreurverdachte

De verdachte is vandaag opgepakt en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Den Haag. Deze rechtbank is aangewezen om internationale misdrijven, waaronder oorlogsmisdrijven, te behandelen.