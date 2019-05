Geen estafettestokje maar een afvalprikker om door te geven

De afval-estafette is een initiatief van stichting Nederland Schoon. Deze stichting wil in zo veel mogelijk Nederlandse gemeenten zwerfafval tegengaan. Schouwen-Duiveland werkt sinds kort samen met de stichting en de afval-estafette is de eerste actie die de gemeente en de stichting samen voeren. Wethouder Ankie Smit vindt het een goed initiatief: "Als je zo kijkt, zie je helemaal geen afval liggen. En toch weet ik zeker dat mijn collega's straks met een heleboel afval terugkomen. We willen niet dat dat afval in de zee terecht komt, dus opruimacties als deze zijn dan natuurlijk hartstikke goed!"

Risto de Pagter geeft leiding aan de ambtenaren die normaal gesproken het afval in Schouwen-Duiveland opruimen. Maar vandaag helpen er ook hele andere collega's mee. Een makkie dus. Volgens De Pagter gaat het vandaag niet alleen om het opruimen. "Mensen in de buurt zijn meer met elkaar bezig als ze samen afval opruimen. Als je bijvoorbeeld een buurvrouw een tijdje niet hebt zien helpen opruimen, denk je: hé, laat ik eens een kijkje bij haar nemen want ik heb haar al een tijdje niet gezien! En zo worden we allemaal wat socialer in de buurt", aldus De Pagter.

Ambtenaren van de gemeente Schouwen-Duiveland bij de opruimactie (foto: Omroep Zeeland)

Net als bij een echte estafette moet het stokje worden doorgegeven. Daarom maakte wethouder Smit gelijk de volgende organisatie bekend die zijn buurt in de gemeente moet schoonhouden. In dit geval worden het de werknemers van World of Drinks in Zierikzee die hun lunchpauze kunnen inruilen voor het opruimen van straatafval. En als zij dit gedaan hebben, mogen zij het estafettestokje ook weer doorgeven.