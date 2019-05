Joanna's moeder nu 26 jaar vermist: 'Ik kan niet rusten tot ik weet wat er gebeurd is'

"Mijn vader, moeder en ik gingen in mei 1993 met de boot naar Engeland voor vier dagen. Maar alleen ik en mijn vader zijn teruggekeerd." Ze vermoedt dat haar vader achter de verdwijning zit en dat haar moeder niet meer leeft.

Pijn, eenzaamheid en verdriet

Na de verdwijning van haar moeder volgt voor Joanna een jeugd in pleeggezinnen en kindertehuizen. "Ik kan mijn jeugd samenvatten met de woorden pijn, eenzaamheid en verdriet." Lange tijd wist ze niet meer dan dat haar moeder spoorloos verdwenen was, maar dat veranderde op haar veertiende toen ze in contact kwam met familie van haar moeder op de Filipijnen. "Zij wezen heel duidelijk naar mijn vader. Hij mishandelde m'n moeder ook in die tijd, vertelden zij."

Misdaadjournalist Peter R. de Vries besteedde tien jaar geleden aandacht aan de vermissing. (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks uitgebreid politie-onderzoek en aandacht voor de vermissing in en uitzending van Peter R. de Vries tien jaar geleden, is het nooit gelukt de zaak op te lossen. Toch geeft het coldcaseteam Rotterdam de zaak nog altijd niet op. Een paar weken geleden werd nog gezocht in de tuin van Joanna's oma die in Bruinisse woont. "Ze zou daar nooit toestemming voor hebben gegeven, maar toen ze naar een verzorgingshuis vertrok, zag het coldcaseteam direct kans om toch onderzoek te doen. Helaas is er niets gevonden."

Iemand moet iets weten

Toch hoopt Joanna Giljam dat er iemand is die misschien wel eens iets gehoord heeft. "Hoe klein en onbenullig sommige informatie ook lijkt, het kan net dat ene kleine stukje zijn wat we nog missen." Want de zaak laten rusten kan ze niet.