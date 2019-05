't Amsterdammertje wint kookwedstrijd op Oosterschelde

Nadat de jury 't Amsterdammertje tot winnaar uitriep, was de opluchting groot. "We hebben nu vier wedstrijden meegedaan, maar wonnen steeds net niet. Nu winnen we met het team waarmee we jaren in de keuken staan. Als team betekent het veel voor ons, er zit zeker veertig uur aan voorbereiding in. Hier doe je het uiteindelijk voor", vertelt een kok van het restaurant.

Drie Michelinsterren

De deelnemende restaurants die aan de wedstrijd meededen, waren niet de minste: naast het winnende restaurant, kookten teams van De Ertepeller in Papendrecht, De Sjalot in Nijmegen, Basiliek in Harderwijk en Wolfslaar in Breda. In totaal voer er voor drie Michelinsterren aan restaurants over de Oosterschelde. Onder leiding van een chef of sous-chef kookten de teams een gerecht met asperges en een product uit de Oosterschelde, geserveerd met een bijpassende drank.

De gerechten werden beoordeeld door een jury met mensen uit het vak. Denk aan sommelier Tim Theuns van Pure C in Cadzand en Eric van Bockhove van 't Vlasbloemeken in Koewacht. De jury gaf eerder op de dag aan aangenaam verrast te zijn. "We hebben mooie en lekkere dingen kunnen proeven. Bij de beoordeling letten we op smaak, structuur, compositie, uitstraling van gerechten en opmaak. Alles moet kloppen."

De Slag op de Schelde wordt sinds 2014 georganiseerd. In 2017 en 2018 won restaurant Merlet uit Zwolle.